Vacature Gespecialiseerd Verpleegkundige Bonaire

Fundashon Mariadal is een veelzijdige zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Ben je een gespecialiseerd verpleegkundige en beschik je over de juiste diploma’s en ervaring? Kom dan bij Fundashon Maridal werken!

Wij zijn momenteel op zoek naar:

ICU en CCU verpleegkundige – vanaf mei 2023

Verpleegkundige SEH – Ambulance Sosa – vanaf april 2023

Dialyse verpleegkundige vanaf maart 2023

Recovery Verpleegkundige vanaf April 2023

Wij bieden opties voor kortere en langere dienstverbanden.

Neem gerust vrijblijvend contact op met Sabrina Bielars voor jouw mogelijkheden en voorwaarden. Te bereiken onder telefoonnummer 7800625 of via de mail [email protected]

Of bezoek onze vacaturewebsite voor deze en onze andere vacatures. https://werkenbijfundashonmariadal.nl

