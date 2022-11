Akademia Papiamentu houdt goedbezochte conferentie

KRALENDIJK- De Akademia Papiamentu die zich inzet voor de opzet van onder meer een taalbeleid op Bonaire, heeft op zaterdag een goedbezochte conferentie gehouden in het Plaza Resort Bonaire.

Een goede honderd aanwezigen luisterden aandachtig naar de sprekers van de middag en avond, waaronder taalkundigen Joana Duarte, Martha Dijkhof en Nicholas Caraclas. Zij hielden het publiek alledrie voor dat het naast elkaar gebruiken van vier talen op het eiland grote kansen met zich meebracht.

Zo wijst onderzoek, onder meer gedaan in Nederland, uit dat kinderen die drietalig onderwijs krijgen, waaronder het Nederlands, Fries en Engels, beduidend betere prestaties behalen dan zij die alleen onderwijs in het Nederlands krijgen. Meertaligheid lijkt daarbij geen handicap, maar juist een voordeel of zelfs een katalysator.

De drie deskundigen stonden ook uitgebreid stil bij het Papiamentu als een zogenaamde ‘matrixtaal’; een taal op de achtergrond die overige talen faciliteert en niet van buitenaf wordt opgelegd. Uit onderzoek van onder meer Faraclas blijkt dat op Bonaire niet zo zeer het Papiamentu onder druk staat, maar het Nederlands. Vooral jongeren keren zich steeds meer van het Nederlands af, ten gunste van bijvoorbeeld het Engels. Het Nederlands wordt vaak gezien als een opgedrongen taal, hetgeen leidt tot minder prettige associaties. Ondanks geluiden dat andere talen het Papiamentu zouden verdringen, blijft het Papiamentu, van alle vier de talen, de meest gesproken taal op het eiland.

Akkoord

Ruben Severina nam de aanwezigen in vogelvlucht mee in de contouren van een akkoord dat tussen Bonaire en Nederland is gesloten om het Papiamentu te stimuleren en -op termijn- te beschermen.

Dichteres Ini Statia oogste lof met haar drietalige gedichten, die zij samen met Jackie Bernabela met passie voordroeg aan het aanwezige publiek.

De paneldiscussie met de experts en het publiek was bijzonder levendig, maar moest omwille van de tijd na enkele vragen wel worden afgesloten.

Voorzitter van de Fundashon Akademia Papiamentu, Elsmarie Beukenboom, toont zich na afloop tevreden. “Ik ben erg blij met deze opkomst. Dit is nog maar het begin van alles waar we mee bezig zijn en van de plannen die wij allemaal hebben”.