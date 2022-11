Adoptiehond “Beertje” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Beertje ter adoptie🤎

Wie wordt er nou niet verliefd op dit vrolijke meisje!

Beertje is een teefje van ongeveer 1/1.5jaar oud.

Dat betekent dat Beertje ook niet veel groter wordt en dit mooie formaatje blijft en zeg nou niet heeft ze niet een schattig puppy hoofdje?

Beertje is enorm sociaal naar mens en dier. Zij is daarom het liefst overal bij, knuffels en kusjes in overvloed. Zij heeft al eens de mooie blauwe zee van dichtbij mogen zien en heeft zich daar uitstekend vermaakt.

Beertje loopt goed mee aan de riem en heeft door de uitstapjes al kennis gemaakt met de auto ook dit was geen probleem. Deze knappe dame is helemaal klaar voor haar eigen huisje waar ze haar baasjes kan overladen met knuffels.

Voor meer informatie over Beertje neem dan contact met ons op!

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers