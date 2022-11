Kickbokser Davidlee Winklaar wil weer terugkeren in de ring

KRALENDIJK- De Bonairiaanse kickbokser Davidlee Winklaar, die eerder hoge ogen gooide bij internationale wedstrijden, is aan het trainen om weer terug te keren in de ring.

Winklaar zei in het jaar 2020, toen hij vader werd, even te hebben gedacht dat hij klaar was met de vechtsport. “Maar de passie is er nog steeds. En ik voel de behoefte om mijn sport weer op te pakken”, aldus Winklaar op vrijdag.

Trainen

Volgens Winklaar is hij aan het trainen om in 2023 weer mee te kunnen doen met wedstrijden die op Aruba zullen worden gehouden. “Maar ook het bijeenbrengen van de benodigde financiën is belangrijk. Gelukkig zijn er diverse instanties die mij financieel willen ondersteunen”, aldus Winklaar.