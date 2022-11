Honden bijten geiten dood op schoolterrein SGB

KRALENDIJK – Zes honden hebben op het schoolterrein van scholengemeenschap Bonaire SLP/VSO meerdere geiten doodgebeten. Dit gebeurde afgelopen donderdagmorgen. Medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) waren snel ter plekke.

Mede vanwege de grote schaal en de locatie waar het incident plaats heeft gevonden hebben de Gezaghebber en het KPCN besloten om direct actie te ondernemen. Besloten is om de honden te traceren en in te laten slapen door een dierenarts. Van de honden waarvan de eigenaar bekend is, zijn deze ingelicht over dit besluit.

Een grote verantwoordelijkheid ligt echter ook bij de eigenaren van honden. Hondeneigenaren kunnen beboet worden als zijn hun dieren niet op eigen terrein houden. In sommige gevallen kan de door een hond aangerichte schade verhaald worden op de eigenaar van het dier.

KPCN wil hondeneigenaren er nogmaals op attenderen dat men honden op het erf dient te houden, door middel van bijvoorbeeld een goede omheining of door de hond aan te lijnen. Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig; de eigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag en de training van de hond.

Komende week start het Openbaar Lichaam Bonaire met de voorlichtingscampagne die onderdeel is van de brede gefaseerde aanpak om de hondenproblematiek tegen te gaan en om dierenwelzijn te waarborgen.

Als onderdeel van het aanpakken van de hondenproblematiek op Bonaire wordt er komende periode actiever gehandhaafd bij eigenaren die hun hond zonder toezicht los laten lopen.