Eilandsraad Sint-Eustatius stuurt klacht aan DNB over problemen met overschakeling naar MCB

Foto: De Nederlandsche Bank

ORANJESTAD- De Eilandsraad van Sint-Eustatius heeft op vrijdag een brief gestuurd aan De Nederlandsche Bank (DNB) om aandacht te vragen voor de problemen die velen op het eiland ondervinden bij de overschakeling van de Windward Island Bank (WIB) naar de MCB Bonaire.

“Namens verontruste leden van de Eilandsraad van Sint-Eustatius en haar voorzitter, mevrouw Alida Francis, richt ik mij tot u met het volgende punt. Afgelopen maand is de WIB-bank op Sint-Eustatius overgegaan naar de MCB-bank. Deze overgang heeft tot veel problemen geleid op het eiland en veel instellingen en vooral ook particulieren konden niet of nauwelijks bij hun eigen geld of waren in staat geld over te maken. Ook de geldautomaten op het eiland werkten niet of nauwelijks”, aldus de brief die ondertekend is door interim-griffier Hans Andeweg

Toezichthouder

Andweg maakt ook melding van het feit dat de gevolgen voor de inwoners groot zijn de problemen nog niet voorbij. “Namens eerder genoemde personen richt ik mij derhalve tot de Nederlandse Bank als toezichthouder op het betalingsverkeer in de Cariben om zich te verdiepen in de problemen bij de MCB-bank”, aldus de brief gericht aan de heer Voormeulen van DNB.