Wettelijk minimumloon en minimumuitkeringen fors omhoog in Caribisch Nederland

DEN HAAG – Het wettelijk minimumloon en de minimumuitkeringen voor onderstand, AOV en AWW op de drie BES-eilanden moeten de komende jaren fors worden verhoogd. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.

De verhoging wordt in stappen uitgevoerd. Gelet op het belang van het op koers blijven richting het ijkpunt sociaal minimum heeft Van Huffelen het wettelijk minimumloom voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba met respectievelijk 18,2 procent, 14,3 procent en 15 procent verhoogd.

Met deze verhoging wijkt de staatssecretaris in het geval van Bonaire en Saba af van de door betrokken partijen geadviseerde verhoging.

Uiteindelijk moeten het percentage uitkomen op 28 procent voor Bonaire, 18 procent voor Sint Eustatius en voor Saba 23 procent. Deze percentages komen boven op de inflatiecorrectie.

De inflatiecorrectie is volgens het CBS in het derde kwartaal ongekend hoog. Voor Bonaire 12,2 procent, 9 procent voor Sint Eustatius en 9,7 procent voor Saba.

Werkgevers

De werkgevers op de eilanden, die grotendeels opdraaien voor deze verhogingen wilden niet verder gaan dan 14,3 procent voor Bonaire en Sint Eustatius en 10,5 procent voor Saba.

Reden voor deze terughoudendheid zijn de hoge kosten van levensonderhoud, de hoge kosten van het zakendoen en de hoogte van de belastingvrije som.

Maar dat weerhoudt de staatssecretaris er niet van om nu door te zetten. Het is en blijft haar ambitie en belofte aan de inwoners van Caribisch Nederland om het ijkpunt sociaal minimum aan de inkomenskant in 2025 te bereiken, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Dat is de reden dat Van Huffelen in geval van Bonaire en Saba heeft besloten om van het advies af te wijken. De ruimte om de stappen richting het ijkpunt sociaal minimum te matigen is volgens haar beperkt.

“Het nu inbouwen van vertraging verhoogt immers de opgave voor de komende jaren, ook voor werkgevers. Bovendien is het belang van het realiseren van het sociaal minimum een urgente aangelegenheid: het borgen van bestaanszekerheid heeft haar hoogste prioriteit.