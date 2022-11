Vacature Allround Loodgieter Bonaire

Voor verschillende projecten op Bonaire zijn wij met spoed opzoek naar ervaren allround loodgieters.

Functie omschrijving:

Als allround loodgieter voer je alle voorkomende installatietechnische werkzaamheden uit op het gebied van reparatie- en mutatieonderhoud. Je hebt persoonlijk contact met de klant waardoor het belangrijk is dat je gemakkelijk en dienstvaardig kunt communiceren. Je kunt goed samenwerken, maar je kunt jezelf ook volledig focussen op een solo-klus. Daarbij is netheid en orde vanzelfsprekend als allround loodgieter. Verder verwachten wij dat je verantwoordelijkheid draagt voor de klussen die je op tijd en naar wens uitvoert. Je bent in het bezit van voldoende ervaring waardoor je voor ieder probleem een oplossing kunt bedenken.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent in bezit van een VCA diploma en beschikt over een MBO werk- en denkniveau met een opleiding binnen installatietechniek. Je bezit voldoende ervaring om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. De werkzaamheden kunnen o.a. variëren van het opsporen van lekkages, repareren en vervangen van leidingen en sanitair. Complete gebouwen voorzien van riolering, water en sanitair tot onderhoudswerkzaamheden. Je bent een team-player, maar werkt veelal zelfstandig. Je bent communicatief vaardig en toont initiatief. Je bent flexibel en heb geen 8 tot 5 mentaliteit. Je houdt kostenbewaking over de te verrichten werkzaamheden en materialen. En bent verantwoordelijk het registreren en verantwoorden van de gewerkte uren en gebruikte materialen.

Wat bieden wij jou?

Een marktconform salaris, en goede secundaire voorwaarden. Een prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.

Herken jij jezelf terug in bovenstaande? Reageer dan direct!

Stuur dan je CV en een begeleidende brief naar [email protected] en [email protected] ter attentie van Ivo Buter.

Voor meer informatie kun je bellen naar +599 786 8888.

