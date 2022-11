Toeristenbelasting Bonaire kan nu via iDEAL betaald worden

KRALENDIJK – Het online betalen van de toeristenbelasting vóór aankomst is eenvoudiger geworden met extra betalingsmogelijkheden. Vanaf vandaag hebben bezoekers de mogelijkheid om ook via iDEAL te betalen, vooral in Nederland is deze optie populair. Ook de mogelijkheid om via PayPal en Apple Pay te betalen is binnenkort beschikbaar.

Verder worden bezoekers aangemoedigd om de toeristenbelasting vooraf te betalen, zodat zij bij aankomst hun QR-code bij de hand hebben en gebruik kunnen maken van de ‘Happy Lane’, die bij aankomst als de snelle route geldt.

Sinds 1 juli 2022 werd de gebruikelijke ‘roomtax’ en ‘rental car tax’ op Bonaire vervangen door een toeristenbelasting van $ 75 per bezoek, die ten goede komt aan de infrastructuur, het toeristisch product, de eco-inspanningen en educatie op ons eiland. De belasting is van toepassing op alle niet-ingezetenen van 13 jaar en ouder die Bonaire binnenkomen. Niet-ingezetenen van 12 jaar en jonger en inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen betalen $ 10 per bezoek.

De verplichte belasting kan online vóór aankomst digitaal worden betaald op www.BonaireIsland.com. Als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].