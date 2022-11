Saba Business Association luidt noodklok over omschakeling naar MCB Bonaire

THE BOTTOM- Op papier leek het een relatief simpele operatie en ook één waarvan de klanten op St. Eustatius en Saba potentieel ook voordeel van zouden hebben. Niets blijkt echter minder waar.

Er waren al relatief veel klachten als het gaat om de omwisseling van de pinpassen van vooral particulieren, maar deze lijken in het niet te vallen met de problemen waar bedrijven op Saba tegenaan lopen.

De Saba Business Association heeft nu een brandbrief uitgestuurd aan de Windward Island Bank (WIB), waar de klanten vandaan komen en de MCB waar de klanten naar toe zijn gegaan. Sommige ondernemingen hebben ruim een week na de transitie nog geen toegang tot hun online rekening. Daarnaast kunnen klanten geen overzicht zien online van hun credit card betalingen.

“Sommige klanten lukt het niet om internetbankieren aan te vragen voor bestaande rekeningen, omdat uw systeem de verzoeken afwijst. Deze klanten hebben nog steeds geen enkele toegang tot hun persoonlijke rekeningen. Hoe wordt dit probleem opgelost, aangezien klanten nog steeds wachten op vertegenwoordigers om contact met hen op te nemen, zoals ze beloofden, om deze lopende en zeer dringende kwestie op te lossen?”, vraagt de SBA in haar brief.

Credit card betalingen

Er zijn ook problemen met credit card betalingen die tijdens de overgang zijn gedaan door klanten, maar niet bij de bedrijven op de rekening is bijgeschreven. “Klanten hebben hun betalingsbewijs door de credit card coupon, maar bedrijven zien betalingen niet binnenkomen”.

Een ander punt wat veel ongenoegen veroorzaakt, is het feit dat betalingen aan de RBC Saba, worden aangemerkt als betalingen naar het buitenland, met alle kosten die dat met zich meebrengt. “Dit terwijl de RBC op Saba extra kosten voor betalingen uit het buitenland kwijt scheldt. Waarom brengt u het dan toch in rekening”, vraag de SBA-voorzitter Alida Heilbron in haar brief aan directeuren Downes (WIB) en Domacassé (MCB Bonaire).

ABB

Een ander netelig probleem is het feit dat de MCB de klanten op St. Eustatius en Saba boven op de bankkosten voor verrichtingen 6% ABB in rekening brengt, terwijl de ABB op Saba en St. Eustatius maar 4% bedraagt.

Heilbron zegt in haar brief te hopen dat de WIB en de MCB alles in het werk zullen stellen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.