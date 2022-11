KRALENDIJK- Gezaghebber Edison Rijna ontving op donderdagochtend de burgemeester van Bettola, Paolo Negri, in verband met een beleefdheidsbezoek tijdens zijn vakantie op ons eiland.

Bettola is een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza in de regio Emilia-Romagna en telt ongeveer 3.000 inwoners. De gemeente staat ook wel bekend als de woonplaats van Christopher Columbus en zijn familie.