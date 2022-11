Cadushy distillery op Bonaire wint ‘global culinary travel award’

RINCON – De Cadushy Distillery werd genomineerd voor een Global Culinary Travel Award en ontving een prijs in de categorie “Best Focus on Wine & Beverages in Culinary Travel”.

De Global Culinary Travel Awards werden in 2015 geïntroduceerd door de World Food Travel Association (WFTA) om de maatstaf te zetten voor uitmuntendheid en innovatie in de culinaire industrie. Dit jaar waren 131 bedrijven uit 27 landen genomineerd.

Oprichter en CEO van de WFTA, Erik Wolf, was op Bonaire om Eric Gietman van The Cadushy Distillery de prijs voor The Cadushy Distillery uit te reiken.

Eric Gietman: “We zijn zeer vereerd met het ontvangen van een wereldwijde onderscheiding voor het werk dat we doen op Bonaire. En het inspireert ons om Bonaire nog meer op de reiskaart te zetten als culinaire bestemming.”

De World Food Travel Association werd opgericht in 2003 en wordt tegenwoordig erkend als ’s werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van culinair toerisme. Elk jaar bedient de vereniging meer dan 200.000 professionals in meer dan 150 landen.

Erik Wolf: “De Cadushy Distillery onderscheidt zich door creativiteit en gebruik van culinaire cultuur bij de productie van hun producten. Het bezoekerscentrum van Cadushy is echt een unieke plek waar je kunt genieten van lekkere dranken, omringd door de geschiedenis en het erfgoed van Bonaire.”