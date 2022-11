Ziekenhuis Bonaire wil eigen luchtambulancedienst exploiteren

KRALENDIJK – Het ziekenhuis van Bonaire wil een eigen ambulancedienst gaan exploiteren als onderdeel van een geïntegreerde afdeling Acute Care in Fundashon Mariadal.

De luchtambulancedienst die het ziekenhuis wil oprichten moet de Nederlands-Caribische eilanden gaan bedienen, waaronder Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Maar ook zullen patiënten worden vervoerd naar andere bestemmingen zoals Colombia, Panama, Martinique, Guadeloupe en/of Miami indien nodig.

Traumahelikopterdienst

Sinds 2012 exploiteert Fundashon Mariadal een traumahelikopterdienst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van het op Bonaire gevestigde Medicair N.V.

Van 2013 tot eind 2019 werden meer dan 1200 missies gevlogen, ongeveer 160 per jaar. Van deze missies had 45 procent een bestemming in Colombia, terwijl de overige 55 procent vluchten waren tussen de andere eilanden in het Nederlands Caribisch gebied.

Van deze vluchten waren ongeveer 26,5 procent zeer complexe (geventileerde) patiënten, de andere missies omvatte alleen stabiele patiëntenvluchten.

Aanbesteding

Het ziekenhuis op Bonaire heeft luchtvaartmaatschappijen uit te reageren op een verzoek tot informatie om in een mogelijk partnerschap een luchtambulancedienst op te zetten en te exploiteren. Daarbij vallen een aantal aparte voorwaarden op, waaronder de eis dat de vliegtuigen de Nederlanse PH-registratie krijgen en het feit dat Fundashon Mariadal zelf 51% van de aandelen én de zeggenschap wil hebben.

Volgens het RFI-document moet de beoogde partner uitgebreide ervaring en kennis van luchtoperaties hebben, terwijl het ziekenhuis haar uitgebreide ervaring en kennis over de medische aspecten van de operatie naar de vennootschap zal brengen.

Partnerschap

Het ziekenhuis is van plan om de nieuwe luchtambulancedienst op te zetten en te exploiteren met een partner, in een nieuwe werkmaatschappij, met eigen certificeringen en accreditaties. Het ziekenhuis is daarvan grootaandeelhouder met minimaal 51 procent van de aandelen.

De ambities van Mariadal als het gaat om het opzetten van een eigen luchtvaartonderneming komen op een wat ongelukkig moment. Momenteel wordt reeds met enig argwaan gekeken naar het monopolistische gedrag van Mariadal als het gaat om onder meer de apotheken en ook het BonLab, dat binnen Mariadal zou moeten worden opgenomen.

Kenners van de materie wijzen op de financiële risico’s die het opzetten van een luchtvaartonderneming met zich meebrengt. Daarnaast kan het opereren van ambulancevliegtuigen, bepaald niet tot de core business van een ziekenhuis worden gerekend.