Tara21Foundation doneert ruim 26.000 euro

KRALENDIJK – Afgelopen week ontvingen Kas di Kuido, Fundashon Kunuku Kakelvers, Animal Shelter en Donkey Sanctuary Bonaire donaties in de vorm van geld, hulpmiddelen en hulpgoederen van Tara21Foundation.

Deze stichting is vorig jaar opgericht door familie en vrienden van Tara. Iedereen op Bonaire zal zich het dodelijk auto ongeluk op 1ste kerstdag, 25 december 2021 wel herinneren. Tara was die ochtend onderweg naar haar werk als verpleegkundige in de ouderenzorg bij Kas di Kuido in het ziekenhuis. Ze is maar 21 jaar geworden.

Vrijwel direct na het overlijden van Tara is er door familie een GoFundMe opgezet om als nabestaanden een bijdrage te leveren aan de ouderenzorg op Bonaire en daarmee Tara’s liefdevolle werk voort te zetten.

“Haar overlijden mag niet voor niets zijn geweest” zeggen haar vriend Mees en haar ouders in gesprek met Bonaire.nu. Diverse hulpmiddelen, waaronder twee TaraStedy’s (actieve tillift) en een Tovertafel, voor de bewoners van Kas di Kuido zijn deze week aangekomen en zijn tijdens de bijeenkomst op woensdag 9 november met veel dankbaarheid in ontvangst genomen. Zowel bewoners als het verplegend personeel houden een warm plekje in hun hart als ze aan Tara (de Engel van Kas di Kuido) denken.

Tara was begaan met mensen maar zeker ook met dieren. Zowel Fundashon Kunuku Kakelvers, Animal Shelter en de Donkey Sanctuary hebben allen ook een mooie donatie mogen ontvangen.

Animal Shelter Bonaire

Fundashon Kunuku Kakelvers

Donkey Sanctuary Bonaire

Vriend Mees, familie en vrienden hopen dat er blijvende donaties mogen binnenkomen bij de genoemde instanties, zodat er direct meer hulp geboden kan worden voor de mensen en dieren op Bonaire die het echt nodig hebben.





Tara