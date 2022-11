Deadline aangifte inkomstenbelasting nu 10 december

KRALENDIJK – De belastingdienst verschuift de deadline voor aangifte inkomstenbelasting naar aanleiding van een artikel op dit nieuwsplatform. Het afgelopen weekend was de portal MijnCN uit de lucht. Dit kwam volgens de belastingdienst door onderhoudswerkzaamheden, die een dag zijn uitgelopen.

In een aanmaning, die naar een groep belastingplichtigen is gestuurd, is 11 november als deadline gesteld, om alsnog aangifte Inkomstenbelasting (IB) te doen. Door het onderhoud konden zij dit weekend niet op MijnCN.

De Belastingdienst CN geeft deze belastingplichtigen daarom nu tot 10 december de tijd om hun aangifte IB te doen.