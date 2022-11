Update door waarnemend gezaghebber Oleana

KRALENDIJK – Vanmorgen vroeg, woensdag 9 november is het calamiteitenteam bijeen geweest en heeft met elkaar de huidige situatie op het eiland besproken. Dit vertelde waarnemend gezaghebber Oleana vanmorgen tijdens zijn vierde update aan de bevolking van Bonaire.

De scholen en kinderopvang kunnen vandaag weer normaal open.

Om wateroverlast in de omgeving van de wijken Sabana, Den Chefi en Sinkuri te verminderen, zal gedurende de dag regenwater worden weggepompt. De volgende wegen zullen deels of volledig worden afgesloten; Kaya Hermandad, Kaya Betico Croes, de omgeving van het Stadion, het gebouw van het Postkantoor en omgeving, het douanekantoor en het havenmeesterkantoor aan de boulevard.

De overheid is in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de wateroverlastproblematiek in de omgeving van Kralendijk en op het eiland structureel op te lossen.

Op andere plekken op het eiland is er ook overlast. De komende weken zullen de betrokkenen het probleem inventariseren en komen met een aanpak. Hiervoor vraagt de overheid voor uw begrip.