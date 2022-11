Fundashon Mariadal nog steeds alleen open voor spoedgevallen

KRALENDIJK – Vanwege extreme wateroverlast en de gevolgen hiervan was Fundashon Mariadal dinsdag 8 november alleen geopend voor spoedgevallen. Patiënten voor dagbehandeling, operatie en spoedgevallen waren hiervan uitgezonderd. Deze situatie blijft in stand tot nader bericht.

Poliklinieken

Afspraken voor de poliklinieken zijn verschoven. Patiënten en cliënten die een afspraak hadden, zijn gebeld voor een nieuwe afspraak. Mariadal houdt de situatie in de gaten, ook in verband met eventuele nieuwe regenval.

Operaties

Operaties zijn afgeschaald. Alleen spoedoperaties gingen door.

Ka’i Mimina

Door veel wateroverlast is besloten om Ka’i Mimina op woensdag 9 november te sluiten. De cliënten zijn hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Wanneer de waterlast afneemt en het gebouw weer toegankelijk is, zal Mariadal melden dat Ka’i Mimina weer open kan gaan voor dag bezoekers.

Botika FM

De apotheken van Fundashon Mariadal zijn in principe operationeel en open. Bij Botika FM is buiten het gebouw wateroverlast, wat het betreden van de apotheek bemoeilijkt. Daarom geeft Mariadal het advies om op woensdag 9 november een andere apotheek te zoeken indien de wateroverlast aanhoudt. Spoedgevallen zijn uitgezonderd. Bij vragen of twijfel over uw medicatie kunt u contact met ons nemen op de telefoonnummers (+599) 715 8905 en (+599) 715- 8900 extensie: 1910

Mariadal houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal hierover berichten als de situatie wijzigt.