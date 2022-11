Bonaire start met bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

KRALENDIJK – De eerste uitnodigingsbrieven voor baarmoederhalskanker screening worden vandaag verstuurd. Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de screening.

De screeningsorganisatie doet de eerste intake en plant een afspraak in. Deelnemers kunnen voor het uitstrijkje bij hun eigen huisartsenpraktijk terecht.

Wereldwijd staat baarmoederhalskanker op de vierde plaats van de meest voorkomende soorten kanker bij vrouwen. De screening spoort HPV en afwijkende cellen op. Vroege opsporing maakt behandeling en preventie van latere ontwikkeling van kanker mogelijk. Daarom is deelname aan de screening zo nuttig en belangrijk.

Vrouwen die nog geen uitnodiging hebben ontvangen en in de leeftijdscategorie vallen, kunnen ook zelf een afspraak maken. Dit kan door te bellen of Whatsappen naar +599 7810476 met Shahaira Libier of Marianela Alberto.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website rivm.nl/bvocn of de facebookpagina Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland