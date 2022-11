Ziekenhuis Bonaire alleen open voor noodsituaties, crisisteam bijeen want meer water verwacht

KRALENDIJK – Waarnemend gezaghebber Oleana heeft een update uitgestuurd over de situatie op het eiland. Vanmorgen om zeven uur is het crisisteam bijeengekomen. De zogeheten Emergency Support Function groep.

“Dinsdagavond en de gehele nacht is er ongeveer 100 millimeter regen gevallen en er is meer regen op komst. Door de hoeveelheid water is er veel wateroverlast. Er is een inventarisatie gemaakt van alle klachten die binnen zijn gekomen en er is aandacht voor al deze klachten. Wat we op dit moment kunnen vermelden is dat het ziekenhuis alleen open is voor noodgevallen. We gaan ervan uit dat iedereen die in staat is de mede burger te helpen dit ook doet. Alvast onze dank hiervoor” aldus Oleana.

Vanwege extreme wateroverlast adviseert Fundashon Mariadal om vandaag niet naar het ziekenhuis te komen. Patiënten voor dagbehandeling, operatie en spoedgevallen zijn hiervan uitgezonderd. Afspraken voor de poliklinieken worden verschoven. Patiënten en cliënten die een afspraak hebben, worden gebeld voor een nieuwe afspraak.

De apotheken van Fundashon Mariadal zijn in principe operationeel en open. Echter, ook hierbij is het advies aan iedereen om vandaag niet te komen mits er sprake is van urgentie dan wel spoed.

Om elf uur komt het crisisteam weer samen en om 12 uur volgt er een update.