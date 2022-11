Vacature Office Assistant Bonaire

Onder de NDF Holding vallen verschillende toonaangevende bedrijven waaronder: Delta Security, Bagel & Bloom en Delta International.

Vanuit NDF zijn we op zoek naar een:

Office Assistant

Als Office Assistant heb je een heel breed en divers takenpakket. Het merendeel van jouw taken bestaan uit werkzaamheden voor de directie. Hierbij kun je denken aan het maken van afspraken, het bijhouden van de agenda, notuleren van vergaderen en het assisteren van de directie. Jij bent dan ook hun aanspreekpunt voor verschillende zaken. Daarnaast assisteer je de organisatie waar nodig, ook met betrekking tot het maken en bijhouden van afspraken, en je bent soms hele dagen onderweg. Zo zorg jij er onder andere voor dat alle benodigdheden aanwezig zijn voor alle bedrijven. We zijn op zoek naar iemand die hands-on is, pro-actief en houdt van gestructureerd werken. Ben jij de duizendpoot waar wij naar op zoek zijn?

Takenpakket:

Inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post);

Agendabeheer van directie en kantoor;

Agenderen, voorbereiden en notuleren van berekeningen en vergaderingen;

Uitwerken van memo’s, brieven, verslagen en rapporten;

Beheren van het archief en klanten- en leverancier contracten;

Het assisteren van de directie in de breedste zin;

Spullen ophalen en wegbrengen (denk aan de was, pakketjes, kantoorspullen, voorraadvan Bagel & Bloom, etc.);

Zorgdragen van voorraad kantoor (kantine, koelkasten, benodigdheden voor kantoor);

Assisteren waar nodig van het Delta Academy team.

Jouw profiel:

MBO werk- en denkniveau

Relevante werkervaring

Communicatief en schriftelijk sterk in het Nederlands (Engels & Papiamentu zijn pre)

Fulltime beschikbaar

In bezit van een rijbewijs

Wij bieden:

Een uitdagende en afwisselende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent op kantoor. Je ontvangt een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie en solliciteren? Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel. De functie kan per direct ingevuld worden. Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een motivatiebrief met een CV. In het onderwerp graag de functie vermelden waarop gesolliciteerd wordt. De email kan gestuurd worden naar volgend e-mailadres: [email protected]

