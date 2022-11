Terugblik FRED expo 2022

KRALENDIJK – De Kamer van Koophandel Bonaire en BONHATA hebben Bonaire vertegenwoordigd namens de private sector op de Flinx Recruitment Expo Dutch Caribbean (FRED expo) op 29 oktober jl. in Rotterdam.

Doel van deze beurs was om in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in een overstap naar Bonaire. De Kamer van Koophandel Bonaire en BONHATA zagen een noodzaak binnen de private sector voor het vervullen van functies en hadden zodoende samen de stap genomen om aanwezig te zijn op deze beurs om -naast de overheidssector- ook de private sector op Bonaire te vertegenwoordigen als interessante optie voor kandidaten. Beide organisaties hebben concrete vacatures van diverse lokale bedrijven op de beurs gepresenteerd. Deze vacatures zijn ook op de website van FRED expo www.fredexpo.com geplaatst.

BONHATA heeft tevens op de beurs een presentatie gegeven over werken in de ‘hospitality’ sector op Bonaire en merkte op dat er veel belangstelling was van de deelnemers voor managementfuncties in de toeristische sector.

De Kamer van Koophandel Bonaire heeft een presentatie verzorgd over de mogelijkheden die het ondernemerschap op Bonaire te bieden heeft. Beide organisaties hadden veel interesses van de bezoekers bij de opvallende stand “It’s in our nature”.

De Kamer van Koophandel heeft ook veel contacten gelegd met ondernemers afkomstig van de eilanden die in Nederland actief zijn en ze ook gemotiveerd om hun kennis en ervaring voor de verdere ontwikkeling van Bonaire in te zetten door ook hier bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

De Kamer van Koophandel en BONHATA kijken terug naar een succesvolle deelname aan deze beurs aangezien de interesse van de bezoekers zeker is gewekt om Bonaire als optie te overwegen.

Wil je meer weten en heb je vragen omtrent het bezoek van KvK Bonaire of de FRED expo dan kan je een mail sturen naar: [email protected].