TCB directeur Mercera spreekt over duurzaam toerisme op luchtvaartconferentie

ORANJESTAD- De directeur van Tourism Corporation Bonaire (TCB), Miles Mercera, heeft op de luchtvaartconferentie ‘Flight to the Future’, welke deze week wordt gehouden op Aruba, gesproken over het belang van duurzaam toerisme.

Mercera begon met een verkenning van wat onder duurzaam toerisme moet worden verstaan, omdat dat lang niet altijd duidelijk is. Volgens Mercera zijn er veel definities, maar is de essentie naar zijn mening dat de bevolking betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van onder meer het toerisme.

“Het is leuk dat we spreken over zonnepanelen en elektrisch vliegen, maar het is ook belangrijk dat de belangrijkste factor, de mens, mee wordt genomen in de ontwikkelingen”. Volgens Mercera is het gevaar dat de discussie op een gegeven moment alleen maar gaat investeringen die nodig zijn, zonder fundamentele vragen over hoe bijvoorbeeld medewerkers in de toeristenindustrie worden behandeld. “Kunnen zij leven van wat we met toerisme generen?”. Mercera ziet ook het gevaar dat steeds minder jongeren kiezen voor een carrière in het toerisme.

Verdienen

Mercera sprak over de manieren waarop Bonaire tracht een ander type toerist aan te trekken, zoals het laten tekenen van de Bonaire Bond door bezoekers, maar ook door de invoering van de Tourism Entry Tax, zodat het eiland zeker weet dat het ook aan toerisme verdient.