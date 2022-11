Slecht weer zorgt voor problemen op Bonaire, scholen blijven dicht

KRALENDIJK – Heftige regen en onweer hebben de afgelopen nacht voor problemen gezorgd bij veel huishoudens op Bonaire. Huizen liepen onder water en stroom viel uit.

Momenteel hebben enkele wijken, waaronder de wijk Belnem, geen elektriciteit, wat daar de oorzaak van is, is nog niet bekend.

Waarnemend Gezaghebber Nolly Oleana heeft vanmorgen besloten alle kinderopvang en scholen te sluiten. Dit vanwege de extreme hoeveelheid regen die is gevallen.

“Ik wil iedereen verzoeken, als u in staat bent om anderen te helpen die in nood zijn, dit te doen. Ik zou dit ontzettend appreciëren. Het is in mijn beleving nog nooit voorgekomen dat in een paar uur tijd zoveel regen is gevallen op dit eiland. Ik hoop dat iedereen zichzelf eerst veilig stelt en daarna de veiligheid van anderen. Bedankt voor uw begrip” aldus gezaghebber Oleana.

WEB meldt het volgende op haar Facebookpagina: Op dit moment is er een storing op sommige delen van Bonaire waaronder: Hato gedeeltelijk, Sabadeco, Belnem gedeeltelijk. Door de weersomstandigheden is het momenteel onmogelijk om de nodige werkzaamheden uit te voeren, rekening houdend met hun veiligheid. Zodra de situatie is genormaliseerd zullen wij werken aan het herstellen van de onderbrekingen. Bedankt voor uw begrip en onze excuses voor het ongemak.