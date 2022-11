Sedimentatie, afvalwater en vervuiling zijn grote bedreigingen voor het koraal rif, en de toeristen economie

KRALENDIJK – In een reactie op beelden van modderstromen naar zee zegt STINAPA dat sedimentatie, afvalwater en vervuiling grote bedreigingen zijn voor het koraal rif, en de toeristen economie.

“De regen van de afgelopen dagen laat zien hoe belangrijk goed waterbeheer is voor de duurzame ontwikkeling van ons eiland. STINAPA werkt samen met het Openbaar Lichaam aan beter toezicht en handhaving op kustbebouwing en artificiële stranden. Tegelijkertijd zijn grotere investeringen nodig in infrastructuur en waterzuivering.” Aldus directeur Jan van der Ploeg van STINAPA.

Een dronebeeld van de situatie aan de boulevard van Kralendijk | foto Casper Douma

Dit zijn belangrijke onderwerpen in het Natuur- en Milieubeleids Plan van de Rijksoverheid. Helaas is er nog veel te weinig voortgang zichtbaar. “Het is essentieel om mooie woorden om te zetten in concrete actie: de toekomst van ons eiland staat op het spel” aldus van der ploeg.

Een hoteleigenaar reageerde met de woorden dat er genoeg mooie stranden zijn op de wereld, maar vrijwel geen koraalriffen meer zoals Bonaire deze heeft.

Situatie bij Salinja di Vlijt | Foto Casper Douma