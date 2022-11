Gezaghebber Rijna tekent overeenkomst op Aruba over duurzame luchtvaart

ORANJESTAD- Gezaghebber Edison Rijna heeft op maandag tijdens de luchtvaartconferentie The Future of Flight, zijn handtekening gezet onder een Memorandum of Understanding (MOU).

In de MOU, getekend door de zes Nederlands Caribische eilanden, Nederland, de zes luchthavens van Caribisch Nederland en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) zijn afspraken vastgelegd over het verkennen van mogelijkheden om betaalbare, efficiënte en duurzame luchtverbindingen tussen Curaçao, Aruba, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba tot stand te brengen, bij voorkeur met emissie loze vluchten.

De conferentie duurt nog tot en met aanstaande donderdag.