Conferentie over elektrisch vliegen van start op Aruba

ORANJESTAD- In het Hyatt hotel in Palm Beach is vanochtend de conferentie ‘A flight to the Future’ van start gegaan van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA).

In het kader van de conferentie spreken deelnemers van alle zes eilanden over manieren om de luchtvaart op de eilanden duurzamer te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ambitie om op termijn in elk geval tussen de eilanden geheel elektrisch te vliegen.

De aftrap voor de conferentie werd gegeven door transport minister Ursell Arends, die wees op het belang van elektrisch vliegen om de luchtvaart duurzaam te maken. “Ik ben er ook trots op dat Aruba het voortouw neemt met de eerste elektrische vlucht die van ons eiland opstijgt’.

Demonstratievluchten

In het kader van de conferentie worden ook vluchten gemaakt met Pipistrel Velis Electro, een lichtgewicht elektrisch vliegtuig dat voor de conferentie speciaal naar Aruba werd overgebracht.