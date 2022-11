Vacature Meewerkend Voorman Elektromonteurs Bonaire

Voor verschillende projecten op Bonaire zijn wij met spoed opzoek naar ervaren meewerkend voorman elektromonteurs.

Het werk kan plaats vinden in onze werkplaats en zowel op locatie.

Functie omschrijving:

Als ervaren meewerkend voorman elektromonteur kan je werkzaamheden met een vooruitziende en vooruitdenkende vermogen inplannen en binnen de geplande tijd met de hoogst mogelijke kwaliteit en efficiëntie uitvoeren. Je heb ervaring met leidinggeven en weet je personeel te motiveren en een hecht team te creëren. Naast het leidinggeven ben je niet te beroerd om zelf mee te werken. Tot de werkzaamheden behoren onder andere ook het vakbekwaam verrichten van (onderhouds) werkzaamheden aan E installaties inclusief de voorbereidende werkzaamheden. Het organiseren van benodigde werkmateriaal, en klein materiaal voorradig houden zodat het werk niet vertraagd word. Je houdt kostenbewaking over de te verrichten werkzaamheden en materialen. En je bent verantwoordelijk voor het verantwoorden van de gewerkte uren en gebruikte materialen.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent in bezit van een MBO diploma elektrotechniek en heb voldoende werkervaring. Je heb al eerder een leidinggevende functie betreden. Je bent in bezit van een VCA veiligheidscursus certificaat en indien van toepassing een Valero safety cursus, en een NEN 1010 certificaat. Je kan tekeningen lezen van commerciële gebouwen en installaties. Je spreekt Nederlands en Engels, Papiamento is een pre. Je bent proactief, heb een meedenkend en meewerkend vermogen, en geen 8 tot 5 mentaliteit. Je bent per direct full time beschikbaar.

Wat bieden wij jou?

Een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden. Een prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.

Herken jij jezelf terug in bovenstaande? Reageer dan direct!

Stuur dan je CV en een begeleidende brief naar [email protected] en [email protected] ter attentie van Ivo Buter.

Voor meer informatie kun je bellen naar +599 786 8888.

