Vacature Medewerker Magazijnbeheer Bonaire

Voor onze locatie op Bonaire zijn wij met spoed opzoek naar een medewerker magazijnbeheer. Ben jij op zoek naar een baan waarbij geen één dag hetzelfde is en waarbij jij zowel fysiek als administratief bezig ben? Dan zoeken wij jou!

Functie omschrijving:

Als magazijn meester ben jij verantwoordelijk voor het bij houden van de voorraden. Het laden en lossen van voorraadcontainers. De goederenstroom en de verwerking hiervan in ons voorraadsysteem. Het uitgeven van materialen aan medewerkgevers.

Wat verwachten wij van jou?

Je heb een MBO werk- en denkniveau. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift, Papiamento is een pre. Je bent proactief en beschikt over een vooruitdenkend vermogen. Je kan zelfstandig en secuur werken. Je heb affiniteit met office en bij voorkeur kennis van Quick Books.

Wat bieden wij jou?

Een marktconform salaris, en goede secundaire voorwaarden. Een prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.

Herken jij jezelf terug in bovenstaande? Reageer dan direct!

Stuur dan je CV en een begeleidende brief naar [email protected] en [email protected] ter attentie van Ivo Buter.

Voor meer informatie kun je bellen naar +599 786 8888.