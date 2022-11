OLB sluit meerdere wegen af door overstromingen

KRALENDIJK- De hevige buien hebben het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) doen besluiten verschillende wegen af te sluiten, nadat wegen volliepen met regenwater.

Het team van openbare werken heeft het centrumgebied en de zeepromenade afgesloten voor al het rijverkeer. Er waren diverse meldingen van wateroverlast bij verschillende adressen op het eiland. Preventief zijn alle rooien, dammen en afwatering regelmatig gecontroleerd.

De wegversperringen zorgden voor een ware verkeerschaos, zeker in combinatie met het feit dat de Gouverneur Debrotweg ook al is afgesloten en bepaalde delen van de weg ernstig te leiden hebben onder de vele regenval.

Volgens het OLB zijn er evenwel geen meldingen geweest voor evacuatie en noodopvang en tonen de burgers zich over het algemeen zelfredzaam. Het Rode Kruis was ook paraat om hulp te verlenen indien dit nodig was.

Meer buien

Het OLB wijst er op dat er nog meer buien kunnen komen, terwijl ook wind overwegend uit zuidwestelijk richtingen kan zorgen voor een ruwe zee.