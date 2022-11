Belastingdienst CN heeft last van storing

KRALENDIJK- Wie het weekend had gereserveerd om aangifte van de inkomstenbelasting te doen of andere zaken online te regelen met de belastingdienst, komt in elk geval bij de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) bedrogen uit.

Hoewel B/CN aangegeven had tussen vrijdag 4 november om vier uur in de middag, tot zaterdag 5 november 2 uur in de middag offline te zijn voor onderhoud, is de website ook zondag 6 november laat op de ochtend nog niet in de lucht.

Dat is pikant, omdat diverse belastingplichtigen recent een brief van de dienst in de brievenbus ontvingen, met de melding dat zij vóór 11 november 2022 aangifte moeten hebben gedaan over het belastingjaar 2021 en anders een boete riskeren.

Melding

B/CN heeft, voorzover Bonaire.nu kan natrekken, geen mededelingen gedaan over het feit dat de site langer uit de lucht zou zijn. De helpdeks van B/CN is uiteraard pas weer na het weekeinde beschikbaar.