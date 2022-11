Politie Curaçao vindt na aanlanding 713 kilo drugs, geen arrestaties

WILLEMSTAD – De politie heeft op aanwijzing van de Kustwacht 22 drugspakketten onderschept met in totaal 713 kilo verdovende middelen, cocaïne en marihuana. Arrestaties zijn niet verricht, want bij aankomst van de politie waren de vogels al gevlogen.

De vangst vond plaats op zondagochtend. De Kustwacht had een verdacht vaartuig op de radar gesignaleerd en de politie geïnformeerd dat die was aangeland.

De politie vond een auto, die kennelijk bedoeld was om de drugs op te pikken. De drugs lag in de ‘mondi’ en in het water. Vlak daarbij werd met behulp van het vliegtuig van de Kustwacht ook een gezonken boot gevonden die vermoedelijk voor het drugstransport gebruikt was.

De drugspakketten zijn in beslag genomen en daarna vernietigd. Het ging om 670 kilo coke en 43 kilo marihuana.