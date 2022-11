Kabinet versterkt digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk

DEN HAAG – Burgers en bedrijven in Caribisch Nederland moeten volgens de regering in Nederland gelijkwaardig mee kunnen doen in de digitale samenleving. Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen is dat vaak nog niet het geval. Zij presenteerde gisteren de werkagenda voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving als eerste stap voor de digitale transitie van het Nederlandse koninkrijk.

De overheidsdienstverlening is volgens van Huffelen nog niet optimaal ingericht en de digitale overheid staat er nog in de kinderschoenen. “We brengen de dienstverlening op een gelijkwaardig niveau als in Europees Nederland, zowel digitaal als fysiek. Daarnaast gaan we met de zelfstandige landen binnen ons Koninkrijk in gesprek om te bepalen wat we kunnen doen om de overgang naar de digitale samenleving in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te versterken”.

Werkagenda

In de werkagenda van Van Huffelen zijn zeven actiepunten opgesteld voor Caribisch Nederland. Naast het door ontwikkelen van een Identiteit- en toegangsstelsel, krijgen studenten uit Caribisch Nederland en Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Europees Nederland sneller een BSN, waardoor ze makkelijker voorzieningen kunnen aanvragen.

Ook gaat het kabinet een plan van aanpak uitvoeren om de Publieke dienstverlening Caribisch Nederland fysiek en digitaal op gelijkwaardig niveau te brengen. Daarnaast wordt het plan van aanpak uitgevoerd om de betaalbaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit van internet te vergroten.

Er komt focus op het vergroten van digitale vaardigheden, en er wordt gezorgd dat iedereen veilig en vertrouwd online kan.

Grote ambities

“Het kabinet kijkt over haar kabinetsperiode heen en richt haar blik vooruit op 2030. De werkagenda kent, met reden, grote ambities”, aldus Van Huffelen. “In de realisatie zal met alle betrokkenen blijvend worden gezocht naar de juiste balans tussen ambitie en haalbaarheid, naast de opgaven waar nu al aan wordt gewerkt.”

Dit komt volgens de staatssecretaris ook terug in de jaarlijkse actualisatie, want digitalisering vraagt om permanente aandacht, flexibiliteit en aanpassing. De werkagenda is opgesteld in nauw overleg met de mede-overheden en richtinggevend voor de digitale transitie en de digitalisering in de verschillende beleidsdomeinen van het Rijk.