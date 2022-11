Taalmaatjes projecten Papiamentu en Spaans van start gegaan

KRALENDIJK – Stichting Bonaire Connect is gestart met twee taalmaatjes projecten op Bonaire. Woensdag was de kick-off van een nieuw ‘Papiamentu-Vaardigheid project’. Donderdag maakten de eerste groep maatjes in het ‘Spaans-Nederlands project’ kennis met elkaar.

In beide projecten doen in totaal 40 deelnemers mee. Wekelijks spreken de maatjes onderling af. Maandelijks is er een groepsactiviteit.

Papiamentu in ruil voor een nieuwe vaardigheid

Binnen het nieuwe Papiamentu-project helpt de Papiamentu-spreker haar of zijn maatje met het leren van Papiamentu. Het maatje helpt in ruil helpt bij het leren van een vaardigheid. De deelnemers konden zelf opgeven wat zij graag willen leren: Het verbeteren van de Nederlandse taal, of iets heel anders, zoals computervaardigheden of een muziekinstrument bespelen. Op basis van ieders opgegeven vaardigheden en leerwensen zijn er koppels gevormd. Op deze manier leert iedereen iets waar zij of hij zelf interesse in heeft en is er sprake van een gelijkwaardige uitwisseling.

Spaans en Nederlands oefenen

In het project Spaans-Nederlands zijn Spaans-sprekers gekoppeld aan Nederlands-sprekers, zodat ze elkaar verder kunnen helpen bij het leren van de taal van de ander. Dit project bestaat sinds 2017 op informele wijze en is in 2021 opgenomen in Stichting Bonaire Connect. Volgend voorjaar zal een nieuwe ronde starten van dit uitwisselingsproject en kunnen opnieuw 40 personen meedoen.

De eerste ontmoeting

De kennismakingsavonden zijn goed verlopen. Uiteraard vinden veel deelnemers het ook spannend om hun maatje voor de eerste keer te ontmoeten. Er zijn daarom verschillende vrijwilligers betrokken die de maatjes begeleiden en ondersteunen waar nodig. Ook krijgen de deelnemers zogenaamde ‘praatkaarten’ mee naar huis om houvast te bieden bij de één-op-één oefenmomenten.

Meer verbinding op Bonaire

Stichting Bonaire Connect spant zich in voor meer verbinding tussen inwoners van Bonaire met een verschillende afkomst. De bevolking op Bonaire groeit snel en is heel divers. Door actief contact met elkaar, kunnen we van elkaar leren en beter samenwerken. De stichting wordt gesteund door onder andere de Samenwerkende Fondsen Cariben, het ministerie van OCW (‘Tel mee met Taal’), het Prins Bernhardfonds Caribisch Gebied en het Openbaar Lichaam Bonaire.

Meer informatie via www.taalmaatjes.com.