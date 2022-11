Vacature Logopedist(e) Bonaire

Wij zijn op zoek naar een: Logopedist(e)

Ben jij een vakbekwame, enthousiaste, en leergierige logopedist(e) en woon je of zou je willen wonen en werken in Caribisch Nederland, dan is dit iets voor jou!

Sentro Logopedia Boneiru is een allround logopediepraktijk op Bonaire. Een multicultureel eiland waar je als logopedist(e) in aanraking komt met zeer uiteenlopende hulpvragen, talen en culturen. Dit maakt het werk uitdagend en boeiend.

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige collega om mee samen te werken.

In ieder geval voor drie dagen per week. En begin 2023 zal dit, i.v.m. zwangerschapsverlof, ook enkele maanden fulltime zijn.

Ben je geïnteresseerd dan kun je je gegevens met motivatie voor 14 november 2022 sturen naar:

Liselore Kieft ([email protected]). Natuurlijk kun je daar ook terecht met vragen. Telefoon/whatsapp: 00599 7858903

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.