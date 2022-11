Trainingen Marechaussee rijvaardigheid openbare wegen tussen 4 en 18 november

KRALENDIJK – In de periode van vrijdag 4 tot en met vrijdag 18 november is de Koninklijke Marechaussee (KMar) in verband met een training rijvaardigheid vaak te zien op de openbare wegen van Bonaire. Gedurende deze trainingsperiode worden met regelmaat optische- en geluidssignalen gevoerd.

Onder toezicht van een gecertificeerde instructeur van het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRIJ) van Defensie, worden de medewerkers van de KMar getraind en beoordeeld op hoe zij zich snel en vooral veilig naar een (spoed)melding kunnen verplaatsen. De training vindt plaats op werkdagen, tussen 8:00 en 17:00 uur. De Koninklijke Marechaussee verzoekt bewoners en weggebruikers van Bonaire om zich bewust te zijn van de training en op gebruikelijke wijze te reageren op gevoerde noodsignalen.