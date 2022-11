Old Pirate House omgetoverd naar de nieuwste Club op Bonaire

KRALENDIJK – Na maanden van renovatie aan het oude Pirate House gaat de nieuwste Club van Bonaire officieel open. Club Boulevard wordt vanavond, vrijdag 4 november, geopend voor het publiek.

Manager Lotje Pirson geeft in gesprek met Bonaire.nu aan dat de club doelt op mensen die houden van dineren in een leuke moderne omgeving, waar je goed gekleed heen kunt gaan, die zorgen voor een goeie vibe en die vooral een gezellige, fijne avond willen hebben.

De donderdagen en vrijdagen zijn thema-avonden waar de keuken een uur eerder sluit, namelijk 21.00 uur zodat er vanaf 22.00 uur gedanst kan worden. Vandaag staat DJ Goos op het programma die zal zorgen voor een mix van muziek, inspelend op het publiek. De entree is gratis en de toegang is voor 21+.

“Het wordt een verrassing wat er vanavond na tien uur gaat gebeuren en we zijn als team erg benieuwd naar de bevindingen van het publiek.” Aldus manager Pirson.

Mocht je vanavond al in Club Boulevard een hapje willen gaan eten, dan heb je pech want alle tafels zijn al volgeboekt voor het diner. Club Boulevard is gelegen tegenover Karel’s Beach Bar.