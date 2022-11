Bieb Bonaire rijkt computercertifcaten uit aan cursisten

KRALENDIJK- Het proefproject ‘Klik en Tik: de basis’ dat begin oktober van de Openbare Bibliotheek Bonaire was gestart, is afgelopen week feestelijk afgesloten met de certificaatafsluiting.

Tijdens de feestelijke afsluiting hebben de cursisten een certificaat ontvangen. Een groep van vijftien cursisten heeft tijdens het project kennis gemaakt met de computer. De participanten waren klanten van Zorg en Welzijn Groep Bonaire. De computercursus werd verzorgd door MBO ICT-studenten en werd georganiseerd in samenwerking met de afdeling ICT en de werkgroep Digitalisering van het Openbaar Lichaam.

Digitalisering

Het OLB is sinds vorig jaar haar werkzaamheden aan het digitaliseren. Dit kan lastig zijn voor minder digitaal vaardige bewoners van Bonaire. De digitalisering beïnvloedt namelijk het dagelijks functioneren van iedereen en de ontwikkelingen gaan erg snel. Hier houdt het OLB rekening mee in haar digitaliseringsproces door continu voorlichting en trainingen te verzorgen aan de gemeenschap. Later in het jaar zal zo ook een tweede basiscursus starten.

Geïnteresseerden in deelname aan de tweede cursus kunnen bellen naar de bibliotheek op nummer 715 5344 voor aanmelding.