Scheidend OCW-hoofd Nolly Oleana brengt afscheidsbezoek aan Saba

THE BOTTOM- Hoofd van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Caribisch Nederland Nolly Oleana bracht dinsdag 1 november een afscheidsbezoek aan Saba waar hij een ontmoeting had met het bestuurscollege. Aan het einde van de bijeenkomst overhandigde gezaghebber Jonathan Johnson hem een ​​boek over Saba.

Oleana is sinds 2015 hoofd van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Caribisch Nederland. Hij vertrekt per 1 december dit jaar. Hij is vele malen op Saba geweest, ook in zijn vorige functie als beleidsadviseur schoolgebouwen sinds 2011.

Investeringen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft veel geïnvesteerd in het onderwijs op Saba, maar ook op Bonaire en Sint Eustatius, sinds de eilanden in 2010 onderdeel werden van Nederland. Schoolgebouwen werden verbeterd en schoolfaciliteiten uitgebreid, betere arbeidsomstandigheden werden opgericht in de onderwijssector, er werd een zorgstructuur voor leerlingen met speciale behoeften opgericht, er werd schoolmeubilair en educatief materiaal vernieuwd en er werd financiering geregeld voor de opleiding en empowerment van het onderwijzend personeel.