Tera Barra heeft geld bijeen voor versnipperaar en begint met composteren

KRALENDIJK- Tera Barra heeft eindelijk het benodigde geld bij elkaar weten te krijgen, om een felbegeerde grote versnipperaar aan te kopen.

Vrijwilliger Rob Verbaten zette in juli van dit jaar in samenwerking met de stichting een crowdfunding project op om de versnipperaar aan te kunnen kopen. Het streefbedrag van 20.000 USD is behaald met hulp van tientallen donateurs, waaronder ook twee grote giften na een artikel op onder meer bonaire.nu.

De versnipperaar staat inmiddels klaar voor gebruik op de kunuku bij Tras di Montaña en de eerste takken zijn verwerkt. Een volgende stap in het project is het bewegen van tuinmannen om verzameld snoeimateriaal kosteloos bij Tera Barra af te geven.

Tot op heden beschikt Bonaire niet over grote hoeveelheden compost, welke hard nodig zijn voor het kweken van bomen en planten en het uitvoeren van groenprojecten op het eiland, maar ook op kleinere schaal voor het aanplanten van groen in tuinen. De kosten van het importeren van compost of potgrond zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Ook daarom was het bittere noodzaak voor Tera Barra om zelf lokaal compost te gaan produceren.

Groener

Bij stichting Tera Barra wordt gewerkt aan een groener Bonaire door middel van grootschalig kweken van lokale boomsoorten, voornamelijk de zeldzame en beschermde soorten. Op het vijf hectare grote terrein van Tera Barra wordt een publiek toegankelijke educatieve ‘native garden’ / heemtuin ontwikkeld met bezoekerscentrum waar alle inheemse boomsoorten van Bonaire worden geplant en kunnen worden bekeken.