Luchthavens Dutch Caribbean Airports bereiden zich voor op 1e conferentie over duurzame luchtvaart

ORANJESTAD -De gezamenlijke luchthavens van de zes Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied, verenigd in de Dutch Caribbean Airport Association (DCCA) zullen komende week de aftrap geven voor de eerste conferentie over duurzame luchtvaart. De conferentie vindt tussen 6 en 11 november 2022 plaats op Aruba.

“We zijn verheugd om zowel lokale als internationale deelnemers van de Nederlands-Caribische eilanden, Nederland en de (Latijns)-Amerikaanse regio te mogen verwelkomen om kennis te delen en een dialoog te creëren over de toekomst van de luchtvaart en ook over connectiviteit tussen de eilanden in de Nederlandse Cariben. We zijn vereerd dit evenement op Aruba te mogen organiseren en zijn meer dan trots dat we die week de eerste elektrische vluchten in het Caribisch gebied met de Pipistrel Velis Electro hebben laten uitvoeren”, aldus Joost Meijs, CEO van Aruba Airport Authority N.V, als voorzitter van de DCCA. .

DCCA is een samenwerking tussen alle zes Caribische luchthavens binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het doel van DCCA is het verbeteren van de algemene kwaliteit van elke individuele luchthaven door het faciliteren van wederzijdse bijstand en efficiënte uitwisseling van informatie, kennisoverdracht en het delen van expertise met als doel schaalvoordelen te behalen. DCCA wil toekomstgerichte alternatieve luchtvervoersopties presenteren om de verbinding tussen de eilanden tussen de Nederlandse Caribische eilanden te verbeteren en organiseert van 7 tot en met 11 november 2022 het eerste internationale evenement voor duurzaam luchtvervoer genaamd – A Flight to the Future – op Aruba.

Activiteiten

Gedurende de hele week van het congres zullen er toespraken en presentaties worden gegeven, paneldiscussies worden gehouden, masterclasses worden gegeven en dagelijkse demonstraties van elektrische vluchten worden uitgevoerd met de Pipistrel Velis Electro op Aruba Airport. De Pipistrel Velis Electro is het eerste gecertificeerde elektrische vliegtuig ter wereld.

Deelnemers aan het evenement A Flight to the Future omvatten een breed scala aan lokale en internationale belanghebbenden binnen de luchtvaart- en toerisme-industrie van de Nederlands-Caribische eilanden en de bredere Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. Dit zijn onder meer luchthavencollega’s, CEO’s van luchtvaartmaatschappijen, toerisme-autoriteiten, burgerluchtvaartautoriteiten, onderwijspartners, milieupartners en personen die entiteiten vertegenwoordigen die op de één of andere manier het reizen tussen de eilanden in de (nabije) toekomst positief zullen beïnvloeden.