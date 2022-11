Jonge windsurfers terug op Bonaire na goede prestaties

KRALENDIJK- De jonge windsurfers die vorige week vertrokken naar de Verenigde Staten om daar deel nemen aan een windsurfevenement, zijn terug op het eiland met de nodige prijzen op zak.

Nigel Hart wist de eerste prijs te bemachtigen in de categorie Freestyle Men. Hoewel Hart niet gewend is om in de kou te windsurfen, wist hij toch goede resultaten te behalen en de concurrentie achter zich te laten.

Bimbi Clappers had beduidend minder geluk. Door een opgelopen voedselvergifiting kon hij uiteindelijk niet meedoen aan de wedstrijden.

Terence Klappers wist de vijfde plek te behalen op de Slalom/Long Distance Men. Gezien zijn leeftijd had Klappers eigenljik in de categorie junioren kunnen strijden, maar hij besloot met de volwassen mannen mee te doen.

Begeleider Elton Frans toonde zich tevreden en spreekt van mooie prestaties.