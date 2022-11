Qredits verstrekt 350ste microkrediet op Bonaire

KRALENDIJK- Afgelopen week is stilgestaan bij het feit dat Qredits Bonaire alweer het 350ste microkrediet verstrekt.

Het betreffende microkrediet werd verstrekt aan ondernemer Reksel Engelhart. Met de lening kan Engelhart zijn eigen food truck onderneming genaamd ‘Net Net bo Saku’ starten. Qredits is sinds 2015 actief op Bonaire. Startende en bestaande ondernemers kunnen hier tot $50.000,- krediet lenen voor de start of groei van hun bedrijf.

Elwin Groenevelt, directeur van Qredits, de heer Hennyson Thielman, vertegenwoordiger van het Openbare Lichaam Bonaire, en het team van Qredits Bonaire hebben een symbolische cheque overhandigd aan de ondernemer Reksel Engelhart.

Qredits Bonaire heeft als doel het ondernemerschap op Bonaire te versterken door onder andere microkredieten tot $50.000,- aan te bieden aan (startende) ondernemers. Ook biedt zij persoonlijke coaching en andere middelen gericht op de ontwikkeling van de ondernemer en zijn/haar bedrijf aan.

Cultuurlening

Bij Qredits kunnen bestaande of startende ondernemers ook terecht voor BES-Cultuurlening van maximaal $40.000,-. Dit krediet is bedoeld voor ondernemers die actief (willen) zijn in de culturelere en artistieke sector op de BES-eilanden. De ondernemer betaalt daarbij een rentepercentage van slechts 1% over de hele termijn.