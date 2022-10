Werk aan Gouverneur Debrotweg ook op zondag verder

KRALENDIJK- Aannemer Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) werkt met volle macht aan de rehabilitatie van de belangrijke Gouverneur Debrotweg.

Ook op zondag gingen de werkzaamheden verder, waarbij het gedeelte voor New Wei Tai tot bij Between Two Buns onder handen werd genomen en werd voorzien van een dampende en strakke asfaltlaag.

Inmiddels is ook de oude asfaltlaag vanaf de bocht bij de jachthaven tot bij de rotonde van Hato verwijderd. De aannemer lijkt iets achter te lopen op de oorspronkelijke planning, maar dit is gezien het slechte weer van de laatste weken niet geheel onbegrijpelijk.