Arno Verhoeven nieuwe directeur bij DCNA

KRALENDIJK – Arno Verhoeven zal per 1 november aan het hoofd staan van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). De DCNA is een regionaal samenwerkingsverband van beheersorganisaties voor beschermde gebieden op de zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten) met als missie het beschermen van de natuur.

De nieuwe directeur van DCNA, de heer Verhoeven, is een meervoudig ondernemer en natuurbeschermer die op Bonaire woont. Zijn liefde voor Bonaire ontstond toen zijn ouders bijna 30 jaar geleden naar het eiland verhuisden. Sindsdien is het eiland, met zijn natuur, cultuur en mensen een deel van zijn leven geworden. Door de jaren heen zag hij ook duidelijk de snelle veranderingen van Bonaire.



Ervaring & expertise

De heer Verhoeven groeide op in Nederland. Na zijn afstuderen met een bachelor in marketing en eerst in Turkije te hebben gewerkt, trad hij toe tot het reclamebureau van zijn ouders als accountmanager. Snel opgevolgd door op 26-jarige leeftijd het familiebedrijf over te nemen. De volgende 20 jaar breidde hij het bureau uit tot een van de toonaangevende “business to business” bedrijven in Nederland. In 1995 startte hij een van de eerste Nederlandse internetserviceproviders, dat uitgroeide tot een groot multimediabureau. In 2014 trad hij toe tot een internationaal big data-bedrijf dat gespecialiseerd was in monitoringtools voor sociale media. Voor de regeringen op Bonaire en Curaçao hielp hij bij het ontwikkelen van het eerste algoritme dat de talen Papiamentu (Bonaire, Curaçao) en Papiamento (Aruba) kon herkennen

De mangroven van Bonaire beschermen

In 2018 verhuisden hij, zijn vrouw en twee dochters eindelijk van Eindhoven naar Bonaire, waar zijn moeder nog woonde. Zijn zorg voor de natuur bracht hem ertoe om zich bij het mangroveherstelwerk in Lac aan te sluiten en een van hun belangrijkste natuurbeschermers te worden. Sinds 2021 is hij stichtend bestuurslid van de Mangrove Maniacs Foundation. Deze groep van voornamelijk vrijwilligers werkt hard aan het behoud en herstel van de mangroven op Bonaire en werkt samen met andere ngo’s in de regio om kennis en vaardigheden te delen

Bescherming van de natuur in het Nederlands Caribisch gebied.

In zijn nieuwe rol als Executive Director bij DCNA richt de heer Verhoeven zich op het verder versterken van de organisatie, het verbeteren van de dienstverlening en het helpen van de eilanden om meer bewustzijn te krijgen voor het behoud van onze natuur. Ondersteund door beheerorganisaties voor beschermde gebieden (parken), DCNA-bestuursleden en secretariaat, leidt de heer Verhoeven inspanningen om niet alleen banden op te bouwen binnen het Nederlandse Caribisch gebied, maar ook regionaal en nationaal, en ontwikkelt hij sterke werkrelaties met de Nederlandse ministeries en vooraanstaande natuurbeschermingsorganisaties zoals de International Union voor Natuurbehoud, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Over DCNA

De DCNA is een non-profitorganisatie die is opgericht om de natuurlijke omgeving te beschermen en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen op de zes Nederlands Caribische eilanden te bevorderen. De missie van DCNA is het beschermen van de natuur in het Nederlands Caribisch gebied oor de beheerorganisaties van beschermde gebieden te helpen en bij te staan. Door een verenigde stem te creëren, duurzame financiering veilig te stellen, middelen, vaardigheden en ervaring te delen en educatie en publieke bewustwording te bevorderen, is DCNA in staat om het netwerk te versterken en initiatieven voor natuurbehoud in het hele Nederlandse Caribisch gebied te ondersteunen. Het hoofdkantoor van de DCNA bevindt zich op Bonaire.