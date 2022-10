Adoptiehond “Lux” in het zonnetje

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Maak kennis met Lux, een teefje van bijna een jaar oud. Lux is sinds begin februari bij ons, zij is gevonden in een doos bij het verlaten huis op Lagoen. Kort geleden is haar grootste voorbeeld, steun en toeverlaat (mama Lagoen) naar een nieuwe familie verhuisd. En wij hopen zo dat zij ook snel een liefdevol huisje vind!

Lux is een blij hondje met een zacht karakter en net iets te grote oren. Ze kan erg genieten van aandacht en tijdens een wandeling huppelt ze vrolijk met je mee.

Toen haar mama net weg was ze even van slag en moest ze weer opnieuw haar plekje vinden hier in de opvang. Ze loopt nu samen met al onze andere pubers op een veld en ze doet het ontzettend goed. Met de andere hondjes spelen en zwemmen vind ze heerlijk, maar ze kan ook rustig bij je komen zitten voor een knuffel.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact op met FKK animal rescue op nummer: +5997808020 Of nog beter, kom langs. Je kunt ons bezoeken van Maandag t/m Zondag van 09:00 tot 12:00. Tot snel!

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers