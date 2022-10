KRALENDIJK – Het Water-en Energiebedrijf Bonaire (WEB) maakt bekend dat er nieuwe tarieven zijn vastgesteld voor de periode vanaf 1 november 2022 voor de periode van 2 maanden. Als gevolg van een subsidie mogelijk gemaakt door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zullen de tarieven dalen.

Deze subsidie wordt ter beschikking gesteld door het OLB om tegemoet te komen aan de stijging die eerder in werking trad per 1 juli 2022. Deze subsidie komt bovenop de bestaande subsidie van ministerie EZK en hiermee worden de vaste gebruikstarieven op nihil gesteld en wordt er een korting van USD 0,0350 per kWh gegeven op het variabel gebruikstarief.

Op basis hiervan gelden de volgende nieuwe elektriciteitstarieven per 1 november 2022 voor de periode van 2 maanden:

Variabel gebruikstarief (post-paid): USD 0.3903 per kWh

Tarief Pagabon (pre-paid): USD 0.3903 per kWh

Vast gebruikstarief: USD 0 per maand (of per kVA per maand)

De wijziging van het tarief wordt zichtbaar op de facturen vanaf de verbruiksperiode met een begindatum voor het verbruik in november 2022. Voor pre-paid gebruikers (Pagabon) is het aangepaste tarief direct zichtbaar vanaf 1 november 2022.

De tarieven per 1 januari 2023 worden na definitieve vaststelling van de ACM tarieven en de subsidies gepubliceerd.