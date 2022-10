KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft haar eerste jaarlijkse Town Hall Meeting op 24 oktober 2022 in Plaza Beach and Dive Resort gorganiseerd.

Gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en Toerisme, Hennyson Thielman en TCB-directeur Miles Mercera hebben presentaties gehouden tijdens de town hall sessie.

Volgens gedeputeerde Thielman is de visie van één cruiseschip per dag ingevoerd als onderdeel van het Tourism Recovery Plan om een betere balans te krijgen tussen toerisme, vrachtbewegingen, de druk op de unieke aspecten van het eiland en de uitdagingen met betrekking tot het milieu. Dit alles als gevolg van de groei van zowel het aantal toeristen als het aantal inwoners op ons eiland. Het welzijn van de lokale gemeenschap, eerlijke concurrentie, crowd management en gecertificeerde ‘tour guides’ en dienstverleners spelen een cruciale rol in de visie voor de ontwikkeling van het cruisetoerisme op ons eiland. Gedeputeerde Thielman maakte verder gebruik van de gelegenheid van de cruise town hall meeting om mogelijke zorgen te begrijpen en om feedback te ontvangen van de partners in de industrie, waaronder verbeteringen aan de faciliteiten van de cruiseterminal, openbare toiletten en bewegwijzeringsprogramma’s op het eiland voor een betere crowd management en infrastructurele verbeteringen.

TCB-directeur Miles Mercera deelde informatie over het aantal cruiseschepen dat ons eiland tussen september 2021 en september 2022 heeft bezocht. In totaal hebben 149 cruiseschepen het eiland aangedaan met in totaal 212.964 cruisepassagiers. Volgens de cruisetoeristen zijn duiken, landsailing en snorkelen met de catamaran de top excursie ervaringen. Daarnaast kreeg de vriendelijkheid van de Bonairiaanse bevolking de hoogste score van de bezoekers.

Projecten

TCB ging verder in op de lancering van de nieuwe website en een aantal projecten met betrekking tot de cruise-industrie, zoals het WiFi-project, nieuwe informatiestands en het bewegwijzeringsproject om er maar een paar te noemen.

Vanaf november introduceert TCB het exit survey-programma voor cruisebezoekers, waarmee ze feedback kunnen geven over hun ervaringen op het eiland. Door de enquête in te vullen maken ze kans op een reis terug naar het eiland.

De eerste Cruise Town Hall Meeting werd goed bezocht door ongeveer 70 mensen die in de cruisesector werken. Ze hadden veel vragen en zijn enthousiast over de toekomst.