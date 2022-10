Het Schakel College is een kleine innovatieve VO school in Aruba en biedt de opleidingen mavo, havo en vwo aan. Alle leerlingen volgen het Tweetalig Onderwijsprogramma (Nederlands-Engels) en leerlingen nemen deel aan de Arubaanse eindexamens of de Nederlandse staatsexamens. Hiermee verzorgt Het Schakel College een breed aanbod voortgezet onderwijs, waarbij wij onze leerlingen een sterke onderwijskundige basis (sociaal, cognitief, studievaardigheden) meegeven waarmee ze een succesvolle schoolloopbaan doorlopen die recht doet aan hun mogelijkheden en talenten. En hen voorbereidt om uit te groeien tot succesvolle, betrokken volwassenen die hun weg weten vinden in een snel veranderende wereld.

In verband met de groei van de school is er een vacature voor een Schoolleider. Gewenste startdatum – uiterlijk 1 augustus 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

De schoolleider die wij zoeken heeft ervaring om met verve leiding te geven aan zijn/haar team bij het realiseren van het Strategisch Beleidsplan van het Schakel College. Hij/zij geeft samen met zijn/haar collega-schoolleider vorm aan de onderscheidende profilering en positionering van de school gericht op tweetalig onderwijs in onze meertalige omgeving.



Functie-eisen:

U bent besluitvaardig, leerling- en teamgericht en hebt ruime ervaring in een leidinggevende functie in het voortgezet onderwijs.

U beschikt over brede kennis van onderwijs, over leerlingenzorg, opbrengstgericht werken en het inspectiekader.

U onderscheidt zich in het succesvol en planmatig met het team implementeren van innovatieve veranderingen in het onderwijs. Ervaring met TTO en de implementatie hiervan is een pré.

U beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding gecombineerd met een schoolleidersopleiding. Een eerstegraads onderwijsbevoegdheid is een pré.

Aanbod

Aanstelling voor 40 arbeidsuren per week.

60 vakantiedagen per jaar.

Een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden.

Salariëring volgens de bezoldigingsregeling overheidspersoneel van het land Aruba.

Aanvullende voorwaarden bij een eventuele emigratie worden tijdens de gesprekken besproken.

Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, motivatiebrief kunt u tot 20 november 2022 richten aan mevrouw Inge La Haye-Teunissen, directeur, per mail [email protected]. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met het Schakel College, telefoon 00297-5871583 of op onze website kijken www.college.schakelaruba.com.

Stichting Onderwijs Combina

Peuterschool Prikichi – Basisschool de Schakel – Schakel College

Boegoeroei 7B, Aruba

