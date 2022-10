KRALENDIJK- Op Bonaire hebben ruim 700 mensen met een laag inkomen zich aangemeld voor de vergoeding van 1.300 dollar voor stroom of Pagabon. In deze groep zijn niet de circa 300 mensen meegeteld die het eerst de vergoeding hebben gekregen door hun privé situatie. Dat laat de Directie Samenleving en Zorg weten.

Via Samenleving en Zorg hebben burgers in het verleden een vergoeding aangevraagd voor b.v. het kopen van schoolspullen, een gasfles, het installeren van Pagabon. Maar het is voor het eerst dat zoveel mensen een vergoeding aanvragen. Samenleving en Zorg houdt er rekening mee dat nog meer mensen de vergoeding aan zullen vragen.

In de praktijk blijkt dat mensen twijfelen of ze voor de vergoeding in aanmerking komen. Anderen vinden dat ze veel documenten moeten inleveren. Medewerkers van de directie houden er rekening mee dat er mensen zijn die zich misschien schamen om de vergoeding aan te vragen.

Terrence Jansen is de manager van het project ‘No Laga Koriente Dal Bo Duru.’ Volgens hem moeten de twijfelaars de vergoeding gewoon aanvragen. ,Ik adviseer mensen die twijfelen of ze in aanmerking komen, om toch de vergoeding aan te vragen. We merken ook dat mensen soms niet goed begrijpen wat de voorwaarden zijn. En daarom melden ze zich niet aan.”

Zorgvuldig

De aanvragen worden door de medewerkers van de directie zorgvuldig afgehandeld. Er is een andere reden om de vergoeding bij twijfel toch aan te vragen. ,,Als je de vergoeding niet aanvraagt, dan loop je de kans mis dat je het kunt krijgen. Niet geschoten is altijd mis“, zo legt Jansen uit.

Sinds 14 oktober van dit jaar kunnen burgers de vergoeding aanvragen. Dat kan online of persoonlijk tijdens bijeenkomsten in de wijk. Voor meer informatie: www.bonairegov.com, kijk bij ‘Campagnes’.