Kralendijk (26 oktober 2022) – De Condé Nast Traveler’s 2022 Readers’ Choice Awards heeft Bonaire als nummer 18 geclassificeerd in de Top Islands in the Caribbean and Atlantic.

Terwijl de ABC-eilanden in het verleden samen werden gegroepeerd, werden ze dit jaar van elkaar gescheiden. Het nieuws is te zien op de website van Condé Nast Traveler en in het gedrukte novembernummer van het gelijknamige tijdschrift.

Het stemmen begon begin april en eindigde op 30 juni 2022. Tourism Corporation Bonaire wil iedereen bedanken die op Bonaire heeft gestemd en deze informatie ook heeft gedeeld met hun vrienden en familie om op ons eiland te stemmen.

Condé Nast Traveler is het toonaangevende Amerikaanse reismagazine. Deze jaarlijkse awards zijn de meest langlopende en meest prestigieuze erkenning van uitmuntendheid in de reisindustrie. De winnaars van de Readers’ Choice Awards, die volledig worden gekozen door stemmen van lezers, vertegenwoordigen het beste van het beste.